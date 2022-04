Gold als Geldanlage

Gold gilt vielen als sichere Geldanlage, gerade in Krisenzeiten. Zwar hat der Goldpreis vom Allzeithoch 1902 Euro etwas nachgegeben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Edelmetallpreise, insbesondere die Preise für Gold und Silber, in den kommenden Monaten weiter zulegen, ist aufgrund einer Reihe von Gründen groß.

Gold gilt vielen als sichere Geldanlage, gerade in Krisenzeiten. Zwar hat der Goldpreis vom Allzeithoch 1902 Euro etwas nachgegeben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Edelmetallpreise, insbesondere die Preise für Gold und Silber, in den kommenden Monaten weiter zulegen, ist aufgrund einer Reihe von Gründen groß:

Der Ukraine-Krieg schlägt sich in einer immer gewaltigeren Inflationswelle nieder. Die aktuelle deutsche Inflationsrate liegt bei 7,3 Prozent (Eurozone 7,5 Prozent) und die EZB hält weiterhin an ihrer Nullzinspolitik fest.

Angesichts der unsicheren Versorgungslage in Europa, den bestehenden und künftigen Sanktionen gegenüber Russland, verharren Öl und Gas sowie Agrargüter und Industriemetalle auf teilweise sehr hohem Niveau.

Die Null-Covid-Strategie Chinas und die damit verhängten Maßnahmen (unter anderem Schließung des weltweit größten Containerhafen Shanghai) sorgen für weltweite Lieferengpässe und befeuern damit die Inflation.

Die Notenbanken müssen sich zwischen Konjunktur- und Preisstabilität entscheiden. Insgesamt ist eine grundsätzliche Trendwende der Zins- und Liquiditätspolitik, die der Inflationslage auch nur annähernd gerecht würde, trotz angekündigter Zinserhöhungen und Rhetorik, nicht zu erwarten. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben!

Wie sinnvoll ist es daher, jetzt in Gold anzulegen? Im Umfeld einer hohen Inflation, einer negativen Realverzinsung, finanz- und geopolitische Risiken könnte das Umfeld für Gold nicht besser sein.

Entscheidend ist, was man sich persönlich von einem Investment in Gold erhofft. Bei Gold zählt vor allem der langfristige Besitz, nicht die kurzfristige Rendite. Gegen einen Anteil von etwa zehn Prozent des liquiden Vermögens im Portfolio ist nichts einzuwenden. In unseren drei erfolgreichen und selbst gemanagten Vermögensverwaltungen ist Gold als Stabilitätsanker, als Versicherung gegen Systemrisiken und in der Regel negativen Korrelation zum Aktienmarkt vertreten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Geldanlage in Gold zu realisieren, ob der Kauf von Barren oder Münzen, von Xetra-Gold oder auch spekulativ Goldminen. Ziel muss es sein, bei der Geldanlage eine ausgewogene Mischung hinzubekommen, die einen Real-Verlust des Geldvermögens verhindern hilft. Dazu ist es unerlässlich, das persönliche Gespräch mit seinem Bankberater zu suchen. Denn nur mit einer ganzheitlichen Beratung kann man gemeinsam die passende Anlage finden.