Glückwünsche auch von den Kunden

Die Kunden? Von denen gab es ganz viele Glückwünsche: persönlich oder digital via Instagram und Facebook. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Die haben direkt ein Foto gepostet, auf dem sie stolz die gläserne Stele der IDU, der Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen, in der Hand halten.

Böckmann steht für ein Unternehmen, in dem sich Tradition mit Moderne verbinden. Das hatte Bernd Homann in seiner Laudatio am Sonntag beschrieben. Für Tradition steht das Bäckerhandwerk an sich, dem sich Andreas Böckmann verpflichtet fühlt. Er und seine Frau setzen konsequent auf Qualität. Das heißt: gute Zutaten.

Moderne, das bedeutet, dass Mitarbeiterbelange hier ernst genommen werden. Sie sollen mit Freude zur Arbeit kommen.

Und die Kunden? Ihre Anregungen werden aufgenommen, sie können dank sozialer Medien an allen Neuerungen teilhaben.

Andreas und Beatrix Böckmann sind gerne Unternehmer. Sie schätzen die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich ihnen bieten.

