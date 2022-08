Glasfaserverbindung gestört - Suche läuft

Die Glasfaserverbindung in Leuste, Weddern und Empte ist aktuell gestört. Die Stadtwerke sind mit Hochdruck bei der Fehlersuche.

In drei Ortsteilen Dülmens ist die Glasfaserverbindung gerade gestört.

Wer eine Glasfaserverbindung in Leuste, Weddern oder Empte hat, kann aktuell das Internet nicht nutzen. Wie die Stadtwerke am Dienstag gegen 15 Uhr mitteilten, ist die Glasfaserverbindung in den drei Ortsteilen aktuell gestört.

"Wir suchen mit Hochdruck den Fehler", betonen die Stadtwerke. Aktuell könne man deshalb noch keine Auskunft geben, wann der Schaden behoben ist.