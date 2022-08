Glasfaser: Störung im Netz behoben

Unter Hochdruck arbeiteten die Mitarbeitenden der Stadtwerke Dülmen daran, die Störung im Glasfasernetz in den Bauerschaften am Mittwoch zu beheben. Mit Erfolg.

In drei Bauerschaften war die Glasfaserverbindung am Mittwoch über Stunden gestört.

Am Mittwochabend um 22 Uhr kam die Entwarnung: Die Störung im Glasfasernetz in Leuste, Empte und Weddern ist behoben.

Gegen Mittag hatten die Stadtwerke Dülmen am Mittwoch über die Störung der Glasfaserverbindung in Leuste, Weddern und Empte informiert und versichert, dass unter Hochdruck an der Fehlersuche und -beseitigung gearbeitet werde. Letzlich mit Erfolg.

Verursacher der Störung war nach Information der Stadtwerke übrigens ein Bagger gewesen.