Glasfaser-Ausbau sorgt für Sperrungen

Wegen der Verlegung eines Glasfaserkabels im Auftrag der Firma Vodafone müssen Verkehrsteilnehmende ab dem kommenden Montag, 10. Januar, mit Behinderungen auf der Lüdinghauser und Borkener Straße rechnen. Konkret geht es um einen Bereich zwischen dem Friseur Figaro bis zur Einmündung Brokweg, teilt die Stadt mit.

Voraussichtlich zwischen dem 12. und 14. Januar wird die Fahrbahn hier im halbseitigen Wechsel gesperrt. Der Verkehr soll dann durch eine Ampelanlage geregelt werden.

Arbeiten sollen bis Ende Januar laufen

Zudem kann für die Verlegung des Glasfaserkabels gleich eine ganze Reihe von Parkplätzen vorübergehend nicht genutzt werden: fünf Parkplätze an der Lüdinghauser Straße in Höhe des Friseurs Figaro, vier Parkplätze vor Living Room, neun Parkplätze an der Borkener Straße 2-8 und zwei Parkplätze an der Borkener Straße 25 (vor der Sparkasse).

Die Sperrung der Parkplätze soll jeweils drei Tage vor Beginn durch Halteverbotsschilder mitgeteilt werden, betont die Stadt. Nach ihren Angaben sollen die Arbeiten für das Glasfaser-Kabel bis Ende Januar abgeschlossen sein.