Gesucht: Ideen für Fahrradstraßen

Die Bürger können sich nun beim Fahrradstraßen-Netz der Stadt Dülmen einbringen. Am kommenden Montag startet eine Online-Beteiligung. Zudem findet am kommenden Donnerstag ein öffentlicher Workshop im Forum der Alten Sparkasse statt.

Der Olfener Weg und die Sendener Straße machten 2021 den Anfang. Noch in diesem Jahr sollen der Haverlandweg und die Overbergstraße als Fahrradstraßen drei und vier in Dülmen dazukommen.

Und 2023 folgt dann noch die Friedrich-Ruin-Straße. Soweit die bisherigen Planungen. Die Stadt Dülmen will jedoch ihr Fahrradstraßen-Netz darüber hinaus weiter ausbauen.

Bürger können Anregungen geben

Gemeinsam mit dem Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen aus Aachen erarbeitet sie daher nach eigenen Angaben gerade ein Konzept für Dülmen-Mitte. Dabei soll jetzt auch die Öffentlichkeit gefragt werden: Am kommenden Montag, 22. August, startet eine Online-Beteiligung, die bis zum 4. September freigeschaltet bleibt.

Jeder könne hier Verbesserungsvorschläge und Anregungen im Rahmen der Erarbeitung des Fahrradstraßenkonzeptes einbringen, so eine Ankündigung. Dabei sind auf einer interaktiven Stadtkarte Vorschläge zur möglichen Führung von Fahrradstraßen abgebildet, zum Teil handelt es sich hierbei auch um alternative Routenführungen. Die Strecken könnten kommentiert und Alternativrouten sowie Ergänzungen eingezeichnet werden, so die Verwaltung.

Stadt lädt zum öffentlichen Workshop ein

Die Online-Beteiligung ist ab Montagmorgen freigeschaltet, und zwar über die städtische Homepage. Zudem findet am kommenden Donnerstag, 25. August, ein öffentlicher Workshop im Forum der Alten Sparkasse statt.

Ergänzend zu der Online-Beteiligung sind alle Bürgerinnen und Bürger am 25. August zu dem öffentlichen Workshop eingeladen. Neben einführenden Informationen zu Fahrradstraßen und der Frage, welche Strecken überhaupt geeignet sind, gehe es auch hier um das aktive Einbringen von Ideen und Meinungen, so die Ankündigung weiter. Beginn des Workshops in der Alten Sparkasse ist um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. www.duelmen.de, duelmen.de/fahrradstrassen.html