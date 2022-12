Gesucht: Dülmener Lattl-Stadtmeister

Teils in einheitlicher Kleidung gingen die Teams an den Start.

Am 22. Dezember steht auf der Eisbahn das große Finale bei der Lattl-Stadtmeisterschaft an. Wer dann an den Start gehen darf, wird zuvor in der Vorrunde ausgespielt.

Die zweite und letzte Vorrunde stand dabei am Samstagabend auf der Eisbahn an. Elf Mannschaften gingen dabei an den Start, die vier besten Teams haben sich dabei für die Endrunde kurz vor Weihnachten qualifiziert. Freundeskreise, Nachbarschaften, Firmen-Teams und Stammtische wagten sich dabei aufs Eis.