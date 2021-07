Gesucht: Der perfekte Drehort

else

Foto: else

Manchmal ist es Zufall. Wie bei Frank Meter. Der Filmlocation-Scout war auf dem Weg zu einem anderen möglichen Drehort, als er durch den Dernekamp fuhr und hier am Vereinsheim der Tanzsportfreunde vorbeikam. Das befindet sich in einer früheren Tankstelle, noch immer als solche erkennbar. Und genau die sprang Meter sofort ins Auge.

Die Folge: Wenig später stand hier Hollywood-Star Kristen Stewart als Lady Di für den Film „Spencer“ vor der Kamera. Anfang September feiert das Drama, für das später auch im Wildpark gedreht wurde, Premiere beim Filmfestival in Venedig. Dieser Termin dürfte wiederum alles andere als Zufall sein: Venedig gilt in der Branche als Plattform für Filme mit ernsthaften Oscar-Ambitionen.

Das ist der Filmservice Münster.Land

Gegen solch eine Auszeichnung für „Spencer“ hätte Regina Wegmann nichts. Im Gegenteil: Es wäre indirekt auch eine schöne Werbung für den Filmstandort Münsterland. Denn Wegmann arbeitet für den Filmservice Münster.Land.

Der unterstützt Produktionen, berät bei Genehmigungen - und hilft bei der Drehortsuche. Auch Meter hatte hier bereits eine Anfrage nach einer Tankstelle platziert, bevor er selbst im Dernekamp fündig wurde.

Datenbank mit nur einem Dülmen-Eintrag

Denn der Filmservice verfügt über eine Datenbank von rund 100 möglichen Drehorten - vom Wohnhaus und Schloss bis hin zu Industriegebäuden oder Gärten. Mit dabei: der Hof van Beek in Rödder, bereits Drehort für die Kinofilme „Unter Bauern“ und „Paula“ - und bislang der einzige Eintrag aus Dülmen.

Doch das wollen die DZ und der Filmservice Münster.Land jetzt ändern. Gemeinsam starten sie eine Aktion, um in Dülmen und dem Umland potenzielle Drehorte ausfindig zu machen. Alle Zeitungsleser können bis zum 13. August ihre Vorschläge bei der DZ einreichen - und mindestens drei davon werden dann später auch in der Filmservice-Datenbank laden.



Was einen perfekten Drehort ausmacht

Tatsächlich braucht es gar nicht viel für einen perfekten Drehort, verrät Regina Wegmann. So lieben Filmteams beispielsweise leer stehende Gebäude - weil sie hier dann in Ruhe arbeiten können. Und bei Hotels und Gaststätten wird es auch teuer, diese komplett für einen Dreh zu sperren.

Generell gilt fürs Münsterland: „Wir liegen nicht in der Nähe einer Stadt mit vielen Produktionsfirmen“, sagt Wegmann. „Filmteams drehen nur hier, wenn sie den Drehort nicht gleich um die Ecke finden.“



Was für Drehorte gerade besonders gesucht werden

Was wird also aktuell gesucht? „Bauernhöfe, von gut in Schuss bis bereits verlassen, sind zudem immer interessant, vor allem wenn sie etwas besonderes haben.“ Gleiches gelte für leer stehende (oder eingeschränkt genutzte) Gastronomie oder Hotelanlagen oder Industriegebäude.

Bedarf und zuletzt Nachfragen gibt es zudem in der Rubrik „Flüsse, Seen, Gewässer“ (insbesondere Ufersituationen) sowie bei Häusern, Wohnungen und Villen (alte Villen sind bisher nur wenig im Angebot). „Und bei eindrucksvollen Straßen, Alleen, Brücken könnten wir auch noch einige besonders schöne münsterländische gebrauchen“, so Wegmann.



Ansonsten gilt: „An vielen guten Drehorten lässt sich mit wenig Aufwand eine andere Zeit erzählen“, betont Wegmann. Ein gutes Beispiel sei der Billerbecker Marktplatz, der eine Szenerie wie vor 200 Jahren bietet. Aber auch Orte, die zurückführen etwa in die Goldenen 20er, in die Nachkriegszeit oder auch „nur“ an die 90er-Jahre erinnern, werden immer wieder gesucht.



Für den Diana-Film hieß die Anfrage beim Filmservice übrigens: Tankstelle mit 80er-Jahre Flair.

Die „Spencer“-Machen wurden für ihren Lady-Di-Film im Dernekamp fündig. Szenen des Dramas drehte Hollywood-Star Kristen Stewart am Vereinsheim der Tanzsportfreunde.

Foto: else

Und so funktioniert die DZ-Aktion

Worum geht es bei der Aktion von DZ und Filmservice Münster.Land? Gemeinsam suchen beide in und um Dülmen nach interessanten Orten für die Filmlocations-Datenbank des Filmservices. Dabei geht es vor allem um Gebäude, innen wie außen.

Wie kann man mitmachen? Alle Leser, aber auch Vereine oder Unternehmen, können Vorschläge einreichen, und zwar einfach per E-Mail: redaktion@dzonline.de. Die Frist geht dabei bis Freitag, 13. August. Schön wäre es, wenn eine kurze Beschreibung des Ortes, mindestens ein Foto sowie die Kontaktdaten eines Ansprechpartners mitgeschickt werden.

Was passiert mit den Vorschlägen? Alle Vorschläge werden von DZ und Filmservice gemeinsam ausgewertet, und die interessantesten drei bis fünf Einsendungen ausgewählt. Die werden die DZ und der Filmservice dann Anfang September, während in Venedig das Filmfestival läuft, gemeinsam besuchen. Diese Locations werden in die Datenbank des Filmservices aufgenommen.



Bedeutet das, dass hier dann auch sicher später mal ein Film gedreht wird? Nein. „Es gibt keine Garantie, dass sofort in der nächsten Woche dort dann ein Tatort gedreht wird“, sagt Regina Wegmann. „Es kann sein, dass sich nie jemand meldet - und bei anderen ruft schon Tage später ein Filmteam an.“



Was passiert mit den übrigen Vorschlägen? Alle Vorschläge werden später vom Filmservice nach und nach geprüft, ob sie ebenfalls als Drehorte geeignet sind. Falls ja, landen sie ebenfalls in der Datenbank.