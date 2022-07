Gesucht: Alternativen zum Gas

Um Energie zu sparen, hat das düb die Temperatur in den meisten Becken, so auch im Sportbecken, um ein Grad gesenkt.

Die Zahlen hat Kai Wondorf sofort parat. Die Wassertemperatur um ein Grad absenken? Spart 20 bis 25 Prozent an Energie. Handelt es sich zudem um ein Hallenbecken, kommen noch einmal zehn bis 15 Prozent Ersparnis bei der Lüftungsanlage hinzu, die weniger entfeuchten muss.

Weshalb das düb bereits vor rund zwei Monaten in sämtlichen Becken die Temperatur um ein Grad nach unten korrigierte. Einzige Ausnahmen: Das Aktivbecken (hier finden die Sportkurse statt) und das Planschbecken für die kleinsten Bad-Besucher. So werden im Solebereich jetzt 31 Grad gemessen, im Sportbecken im Freibad sind es 27 Grad.

Bei gutem Wetter hilft die Sonne

Wobei: „Das gute Wetter kommt uns hier zugute“, erläutert Badmanagerin Anja Vetter. Scheint die Sonne, könne sich das Edelstahlbecken auch durchaus auf mehr als 27 Grad erwärmen - komplett kostenlos.

Tatsächlich könnte die Sonne demnächst noch eine ganz andere, wesentlich wichtigere Rolle bei der Energieversorgung des Freizeitbades spielen. Denn im düb laufen Überlegungen, wie sich das Bad langfristig komplett energieunabhängig machen kann, berichten Vetter und Wondorf, der Technische Leiter, im Gespräch mit der DZ. „Das steht aber noch alles in den Kinderschuhen“, betonen beide.

Wärmepumpe als mögliche Alternative

Momentan versorgt ein Blockheizkraftwerk, betrieben mit von den Stadtwerken Dülmen geliefertem Gas, das Bad. Aber angesichts der steigenden Energiepreise und vor allem einem drohenden Gaslieferstopp ist die Frage, wie lange das noch so bleiben kann. Sollte Gas im Winter wirklich rationiert werden, so geht Wondorf davon aus, dass der Freizeitsektor relativ früh dichtgemacht wird.

Wie es aber langfristig weitergehen könnte, damit befasst sich im düb-Auftrag derzeit das Büro Inco aus Aachen, das laut Wondorf zu den absoluten Experten im Bäderbereich gehört. Eine mögliche Alternative sei beispielsweise eine Wärmepumpe. Den nötigen Strom für die Pumpe könnte eine Photovoltaik-Anlage liefern.

Welche Ideen das düb derzeit sonst noch durchspielt und wie die Lage bei den Energiekosten in der Sauna-Insel ist - all das lesen Sie in der DZ von Freitag in einem Schwerpunkt "Energie und Freizeitsektor".