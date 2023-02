Gestohlene Fahrräder im Transporter entdeckt

Zwei gestohlene Fahrräder hat die Polizei am Montagnachmittag in Rorup sichergestellt. Unklar ist, wie zwei Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland an die Räder kamen. Die Polizei ermittelt und hat auch konkret reagiert.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, ist sie am Montagnachmittag von einem Zeugen informiert worden. Er hatte ein für ihn verdächtiges Vorgehen auf einem Gelände am Empter Weg in Rorup beobachtet.

Männer verladen viele Fahrräder

"Gegen 14.45 Uhr sah er, wie zwei Männer Fahrräder aus einem Transporter nahmen und in einen anderen verluden", heißt es im Polizeibericht. Von den 18 Drahteseln war es ihnen möglich, für einen Großteil Kaufbelege vorzuweisen.

Zwei Fahrräder waren nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. Da die Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie eine Sicherheitsleistung entrichten. So wird nach Polizeiangaben ein mögliches Strafverfahren sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.