Gespräche über Zukunft des Dekanats

Mit einem sogenannten Strukturprozess möchte sich das Bistum Münster für die Zukunft neu aufstellen. Wie dieser im Dekanat Coesfeld-Dülmen aussehen kann, darüber sprachen nun Seelsorger sowie Gremienvertreter mit solchen des Bistums.

Dabei gehe es nicht um neue Zusammenlegungen von Pfarreien, betont das Bistum. Stattdessen sollen pastorale Räume geschaffen werden, in denen sich die weiterhin eigenständigen Pfarreien stärker vernetzen und zusammenarbeiten (DZ berichtete).

Im Dekanat Coesfeld-Dülmen hatte das Bistum drei solchen Räume vorgeschlagen. Demnach könnten die Kirchengemeinden in Rosendahl, Billerbeck, Havixbeck und Nottuln einen pastoralen Raum in den Baumbergen bilden, einen weiteren die vier Pfarreien in Dülmen (St. Viktor, Heilig Kreuz, Buldern und Hiddingsel). Die drei Kirchengemeinden in Coesfeld und Lette könnten sich zu einem dritten pastoralen Raum zusammenschließen.

Einige Anwesende äußerten Sorge

Mit dieser Aufteilung erklärten sich die Teilnehmenden weitestgehend einverstanden, so das Bistum. Wobei einige Anwesende äußerten, dass es sei schwierig, zu einem Zeitpunkt Entscheidungen zu treffen, wenn noch nicht alle bestehenden Fragen beantwortet seien.

„Die Befürchtung kann ich nachvollziehen. Aber wir möchten Sie an dem Prozess beteiligen. Deshalb sind zahlreiche Punkte noch in der Diskussion“, betonte Weihbischof Dr. Stefan Zekorn das Vorgehen. Die Grenzen sollen in den kommenden Wochen final in den örtlichen Gremien besprochen werden.