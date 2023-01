Gesellschaft müsste familienfreundlicher werden

Die Lager ist ernst, aber nicht hoffnungslos - dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man mit den Leiterinnen der Dülmener Kindertageseinrichtungen spricht. Die Probleme sind komplex, und gelöst werden können sie nicht allein vor Ort. Hier ist die große Politik gefragt, eigentlich die ganze Gesellschaft, machen die Leiterinnen im Gespräch mit der DZ deutlich.

Beispiel kranke Kinder: Eltern schicken ihre Kinder krank in die Kita - das gehört zum Kita-Alltag. Gefühlt hat sich die Zahl erhöht, so die Erzieherinnen. Nun schnellen die Infektionszahlen in die Höhe. Hohe Krankenstände bei Kindern, aber auch beim Personal sind die Folge.

Für die Erzieherinnen ist der Telefonanruf bei den Eltern mit der Aufforderung, das kranke Kind nach Hause zu holen, oft unangenehm. Manche Eltern reagieren ungehalten, fürchten sie doch negative Reaktionen vom Arbeitgeber und Unverständnis, wenn sie wegen des erkrankten Kindes nicht zur Arbeit kommen können.

Wie Erzieherinnen auf die Arbeit in der Pandemie zurückblicken, welche Bedeutung Alltagshelfer in den Einrichtungen haben und was Eltern im Lockdown gefehlt hat, das ist in der Samstagsausgabe der DZ zu lesen.