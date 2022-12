Gesangstalente auf Erfolgskurs

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den Zwillingsschwestern Annika und Sarina Schulz. Ihr Highlight war die Teilnahme am Bundeswettbewerb von Jugend musiziert. Aber auch abseits der Musik hat sich beim Gesangsduo in diesem Jahr viel getan. Die beiden schauten gemeinsam mit der DZ auf ihr 2022 zurück.

Annika und Sarina Schulz können im DZ-Interview kaum eine Pause beim Sprechen einlegen, so viel haben die beiden Zwillingsschwestern in ihrem Jahr 2022 erlebt. Denn in diesem Jahr waren die 18-Jährigen so richtig auf Erfolgskurs.

Die DZ schaut mit den beiden auf ihre musikalischen Erfolge sowie auf ihre persönlichen Erlebnisse zurück.

Der Januar startete bei den Zwillingen schon direkt musikalisch. Denn Sarina und Annika bereiteten sich intensiv auf den Regionalwettbewerb von Jugend musiziert vor. „Da kam es auch schon mal vor, dass wir das ganze Wochenende nachmittag zusammen mit unserer Gesangslehrerin Verena Voß geprobt haben“, erinnert sich Sarina.

Der Juni war für die Sängerinnen wohl der bedeutendste Monat im Jahr 2022. „Der Höhepunkt des Jahres war der Bundeswettbewerb von Jugend musiziert am 5. Juni. Wir hätten beide nicht gedacht, dass es für uns so weit geht“, berichtet Sarina.

Und der Austragungsort war für die zwei ein ganz besonderer. Im Staatstheater Oldenburg traten sie zum ersten Mal auf einer Opernbühne auf. Mit 21 Punkten und einem dritten Preis gingen sie aus dem Bundeswettbewerb. Außerdem feierten die beiden im Juni ihren 18. Geburtstag sowie ihr Abitur.

