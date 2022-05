Genuss für Gaumen und Ohren

Der portugiesische Musiker Joao Alves bereichert am Mittwoch, 25. Mai, den Abendmarkt auf dem Marktplatz mit seiner Musik. Auch kulinarisch wird den Besuchern einiges geboten.

Joao Alves gastiert am Mittwoch beim Abendmarkt

Joao Alves ist den Dülmenern durch viele Auftritte bereits gut bekannt. Sein breites Repertoire sorge immer wieder für Begeisterung unter den Musikfans, heißt es in der Ankündigung.

Pünktlich um 17 Uhr wird er am Mittwoch beginnen, dann öffnen auch die kulinarischen Stände. Angeboten werden unter anderem Burger, ungarische Spezialitäten oder der klassische Imbiss.

Seine Premiere beim Abendmarkt feiert zudem ein neuer Händler mit Bioprodukten. Präsentieren werden sich auch Viktor-Partner mit ihren Produkten.

Vereine, Händler, Kita oder Musiker, die sich ebenfalls am Abendmarkt beteiligen wollen, melden sich bei Dülmen Marketing unter Tel. 02594 12345 oder per E-Mail an duelmen-marketing@duelmen.de.