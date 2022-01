Gemeinsam für ein buntes Dülmen

Bisher diente ein Infostand zur Gegendemo, am kommenden Montag gibt es nun eine größere Veranstaltung. Alle Dülmener seien hier eingeladen Flagge für ein buntes Dülmen zu zeigen.

Die Gegenaktion zu den Spaziergängern, hier der Infostand, findet am Montag als offiziell angemeldete Veranstaltung statt.

Der Zuspruch für die Dülmener Erklärung geht stark auf die 7000 Unterzeichner zu. Nachdem es in den vergangenen Wochen am Montag schon einen Infostand als Gegenaktion zum Montagsspaziergang gab, gibt es am kommenden Montag, 31. Januar, nun eine größere Veranstaltung.

„Der Zuspruch für den Infostand war groß, und uns haben viele Nachrichten erreicht, dass die Leute ihre Solidarität zeigen wollen“, berichtet Florian Kübber, Fraktionssprecher der Grünen.

Daher ist nun für Montag ab 18 Uhr eine offizielle Veranstaltung am Löwen bei der Kreispolizeibehörde angemeldet. „Wir laden alle Dülmener ein, zu kommen und Flagge für ein buntes Dülmen zu zeigen. Wir wollen friedlich deutlich machen, dass es uns nicht egal ist, dass 500 Leute durch Dülmen laufen“, berichtet Kübber. Die entsprechenden Genehmigungen von der Stadt und der Polizei lägen vor, betont er.