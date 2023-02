Gemeinden wollen mehr Photovoltaik

In den Dülmener Gemeinden sind Photovoltail-Anlagen derzeit ein großes Thema. In den Fokus rücken dabei etwa Pfarrheime oder kirchlichen Kindergärten - weniger die Kirchen selbst.

Die Nachricht des Bistums liest sich erst einmal unspektakulär, hat es aber in sich: Photovoltaik sei neben profanen Gebäuden jetzt auf und an Sakralgebäuden sowie auf kirchengemeindlichen Freiflächen grundsätzlich genehmigungsfähig, hieß es am Donnerstag aus Münster.

Die Nachricht ist deshalb wichtig, weil das Bistum als kirchliche Aufsichtsbehörde entsprechenden Anlagen zustimmen muss. Kommen also bald PV-Anlagen auf die Viktorkirche? Oder Heilig Kreuz?

Gespräche mit den Kirchenvorständen

Nein, wohl eher nicht, antwortet Günther Fehmer, Leiter der Zentralrendantur Coesfeld-Dülmen. Wobei das Thema Photovoltaik in Kirchenkreisen im Moment hoch im Kurs stehe. So habe es bereits ein erstes Info-Gespräch mit einer Gemeinde gegeben, weitere sollen folgen, berichtet er. „Das Thema ist sehr präsent. Insofern es um sonstige Gebäude geht, sind die Kirchenvorstände sehr offen für alles, was wirtschaftlich darstellbar ist“, hat er festgestellt.

Mit „sonstigen Gebäuden“ (oder profanen, wie das Bistum sie nennt) sind Pfarrheim, Kindergärten und weitere Gebäude im Gemeindebesitz gemeint - aber eben nicht die Kirchen selbst. „Die stehen momentan nicht im Hauptfokus“, sagt Fehmer mit Blick auf den PV-Ausbau. Welche zwei Gründen es dafür gibt, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag.