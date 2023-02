Gemeinde Hiddingsel will ihre Friedhofssatzung ändern

Auf dem Friedhof von St. Georg Hiddingsel soll es künftig neue Bestattungsformen geben. So hat der Kirchenvorstand der Gemeinde kürzlich eine neue Friedhofsordnung sowie eine neue Friedhofsgebührenordnung beschlossen.

Diese werden nun zu Genehmigung an das Bistum Münster geschickt. Gibt es von dort grünes Licht, sollen die neuen Ordnungen veröffentlich werden.

Geplant sind nun drei neue Bestattungsformen. So sollen künftig auch eine Baumbestattung für Urnen, kleine Urnengräber (ein mal ein Meter) sowie Naturrasen-Reihengräber für Sargbestattungen angeboten werden. „Die Tendenz geht auf jeden Fall in Richtung Urnenbestattung“, berichtet Dorothee Aerdken vom Kirchenvorstand von St. Georg, zugleich Mitglied im Friedhofsausschuss.

Kirchenvorstand hofft auf Genehmigung im Frühsommer

Sie hofft darauf, dass im Frühjahr beziehungsweise Frühsommer das Okay aus Münster kommt. Nach Angaben der Zentralrendantur finden auf dem Friedhof in Hiddingsel im Jahr im Schnitt 15 bis 20 Beisetzungen statt. So wurden für 2022 insgesamt 16 Bestattungen gezählt, ein Jahr zuvor waren es 19 gewesen, ebenso wie beispielsweise im Jahr 2017.

„Das Schöne am Friedhof in Hiddingsel ist, das er mitten im Dorf liegt“, betont Aerdken mit Blick auf das Gelände an der Neustraße. So gebe es sehr viele Besucher, aber auch Spaziergänger.

Bestattungskultur hat sich verändert

Wie sehr sich die Bestattungskultur verändert hat, ist in den vergangenen Jahren auch in Dülmen deutlich geworden. Noch in 2016 lag auf dem Waldfriedhof der Anteil der Erdbestattungen bei 61 Prozent. Ein Jahr später stieg sie sogar auf 65 Prozent.

Im vergangenen Jahr gab es mehr Urnen- als Erdbestattungen. Dabei sind verschiedene Formen (Grabkammer oder Bestattung auf einer dafür ausgewiesenen Waldfläche) möglich. Weil es auf dem Friedhof grundsätzlich keine anonymen Gräber gibt, sind bei den Waldgräbern einheitliche Stelen vorgesehen.

„Tag des Friedhofs“ könnte folgen

Um den Waldcharakter beizubehalten, erfolgt in dem Bereich keine Pflege. Neu sind Baumgräber. Bei dieser Form der Urnenbestattungen erhalten die Verstorbenen eine einheitliche Namensplatte.

Der Friedhofsausschuss von St. Georg Hiddingsel plant einen „Tag des Friedhofs“, um die neuen Friedhofspläne vorzustellen. Einen Termin gibt es noch nicht, die Gemeinde wartet auf die Genehmigung.