Gemälde mitten im Badezimmer

Die Bürgerstiftung versteigert am Sonntag Gemälde für den guten Zweck. Mit dem Erlös sollen Geflüchtete aus der Ukraine unterstützt werden, die derzeit in Dülmen wohnen. Etwas ungewöhnlich ist der Ort der Auktion - die Badaustellung von Elting.

Kunstauktion der Bürgerstiftung findet in der Badausstellung von Elting statt

Die Organisatoren der Ausstellung sowie die Mitarbeiter von Elting freuen sich schon auf die Versteigerung am Sonntag.

Ein Gemälde in der Badewanne, eine Staffelei neben der Dusche und ein Werk an der Wand unweit vom Spiegel entfernt - ein etwas skurriles Bild, welches sich die Tage in der Badausstellung von Elting, Wierlings Esch 1, bietet.

Ziel der Ausstellung ist aber ein sozialer Zweck. Denn am Sonntag werden die Gemälde versteigert - und mit dem Erlös sollen geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterstützt werden, die derzeit in Dülmen wohnen.

„Wir versuchen, mit einer neuen Idee auf den Dülmener Markt zu gehen und schauen, was passiert“, bringt der stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung, Heinz Klausdeinken, es auf den Punkt.

40 Werke von 38 Künstlern sind ausgestellt

Ein Projektteam der Stiftung mit der Initiatorin Lisa Stremlau sowie Tanja Krigel, und Dr. Wolfgang Werner stellte die Aktion auf die Beine. „Dabei haben wir liebenswerte, sympathische und kompetente Unterstützung vom Haus Elting bekommen“, dankt Stremlau noch einmal dem Unternehmen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Und Krigel fügt hinzu: „Die Kunstwerke kommen hier gut zur Geltung. Das ist ein anderer - aber wirklich schöner - Kontext für Kunst.“ 40 Werke sind in der Bauausstellung zu finden - von 38 verschiedenen Künstlern aus Dülmen und Umgebung.

„Wir haben eine wahnsinnige Resonanz aus der Dülmener Künstlerschaft erhalten und keine einzige Absage bekommen“, freut sich Werner über die Unterstützung.

