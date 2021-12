Gegenstand beschädigte fahrendes Auto

Bei der Durchfahrt einer Brücke am Ostdamm hat ein Gegenstand am Dienstag einen grauen Audi A3 beschädigt. Das teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 12.20 Uhr am Dienstag eine 39-jährige Autofahrerin aus Werl den Ostdamm in Fahrtrichtung Ostlandwehr. Im Bereich einer Brückenunterführung hörte sie plötzlich einen lauten Knall an der linken Fahrzeugseite. Nach dem Anhalten stellte sie dort einen Schaden fest.

Zu der Zeit gab es keinen Gegenverkehr oder nachfolgende Fahrzeuge. Auch auf der Brücke nahm die Frau niemanden wahr, heißt es im Pressebericht. Die Frau entdeckte einen zwei mal drei Zentimeter großen Metallgegenstand auf der Mittellinie unterhalb der Brücke. Die Polizei in Dülmen bittet unter Tel. 02594-7930 um Hinweise.