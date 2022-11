Gegen Streifenwagen uriniert

Ein 32-jähriger Lüdinghauser mag die Polizei nicht. Das hat er am Samstagabend mehr als deutlich gemacht: Er urinierte am Bahnhof nicht nur gegen einen Streifenwagen.

Gegen 21.40 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung am Dülmener Bahnhof im Einsatz, berichtet die Polizei. Während der Sachverhaltsaufnahme beim ursprünglichen Einsatz lief der Lüdinghauser an einer Polizistin vorbei und beleidigte sie. Sie ging daraufhin in Richtung Einsatzfahrzeug.

Als die Beamtin ankam, war der 32-Jährige gerade dabei, an den Streifenwagen zu urinieren. Er räumte die Beleidigung und das Urinieren ein und schob noch ein „Ich halte nichts von der Polizei“ hinterher. Die Polizistin leitete ein Verfahren ein.