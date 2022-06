Geflüchtete mit einbeziehen

Zwei neue Sechs-Gruppen-Kindergärten erweitern in den nächsten Monaten das Betreuungsangebot in der Stadt - es werden nicht die letzten Eröffnungen sein. „Weitere Bedarfe sind da“, sagte Sozialdezernent Christoph Noelke im Fachausschuss.

Die Nachfrage nach Kindergarteplätzen ist weiter sehr groß in der Stadt.

Er machte zusätzlich darauf aufmerksam, dass es zudem erste Anfragen für aus der Ukraine geflüchtete Mädchen und Jungen gibt. Auf diese Situation sei aber „keine Kommune in Deutschland vorbereitet.“ Aktuell plant die Stadt Dülmen vornehmlich „Angebote im niederschwelligen Bereich.“

Ins Gespräch kommen

Sie sollen in bereits bestehenden Räumen, vornehmlich der Kirchen, stattfinden. In einem ersten Schritt will die Verwaltung mit den Betroffenen ins Gespräch kommen, „um die Bedarfe abzufragen.“ Wie Christoph Noelke weiter berichtete, sind unter den geflüchteten Frauen auch Lehrerinnen und Erzieherinnen.

Die Stadt bemüht sich darum, diese Personen in die Betreuung einzubeziehen. Als Ideallösung sieht die Verwaltung eine Doppelbetreuung mit einer Kraft aus der Region an. Gleichzeitig betont die Stadtverwaltung die Vorteile eines Kita-Besuches der Geflüchteten. „Sie hilft bei der Integration.“