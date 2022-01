Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann warnt davor, dass sich Teilnehmer der "Montagsspaziergänge" in "gefährliche Nähe zu Extremisten" begeben. Er machte sich am Montagabend ein Bild von der Situation in Dülmen.

Der Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann (r.) verschaffte sich im Gespräch mit Polizeidirektor Thomas Eder und anderen Beamten einen Eindruck vom Corona-Spaziergang in Dülmen.

Gespräche mit Polizisten

Laut Polizei waren es rund 450 Personen, die sich Montagabend am Löwendenkmal zu einem „Spaziergang“ versammelt hatten. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann warnt nun davor, dass sich die Teilnehmer in eine „gefährliche Nähe zu Extremisten“ begeben. In Gesprächen mit Polizisten hatte er sich nach eigenen Angaben ein Bild von einem der „Spaziergänge“ und der Arbeit der Beamten vor Ort gemacht.

In Dülmen traf der Parlamentarier dabei auch Thomas Eder. Der Abteilungsleiter der Kreispolizei sprach mit Blick auf die Spaziergänger von „überwiegend ganz normalen Bürgern“. Was den Polizeidirektor aber erschrecke: „Vereinzelte Rechtsradikale versuchen, die Führung zu übernehmen.“ Davon müssten sich die Demonstrierenden deutlich distanzieren.

"Grauzone wird ausgenutzt"



Mit einem „Spaziergang“ hätten diese Veranstaltungen für Eder nichts zu tun, aus Sicht der Polizei handele es sich ganz klar um Versammlungen. „Und die müssen angezeigt werden“, stellte Eder klar.

Henrichmann zeigt sich verärgert: „Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie“, betont er in einer Mitteilung von Mittwoch. Regeln müssten aber eingehalten werden. „Hier wird eine gesetzliche Grauzone ausgenutzt, um den Rechtsstaat zu provozieren“, kritisierte er.

Dies habe Eder mit Blick auf einige Telegram-Gruppen, in denen sich die Teilnehmer zu Spaziergängen verabreden, bestätigt: „Es gehört zur Strategie dazu, die Polizei zu zermürben“, so der Polizeidirektor. Für die Beamtinnen und Beamten seien die Veranstaltungen ein erheblicher Arbeitsaufwand und eine große Belastung. „Alleine im Kreis Coesfeld haben wir mittlerweile sechs Kommunen, wo solche Versammlungen an verschiedenen Wochentagen stattfinden“, erklärte Eder.

Henrichmann dankte der Polizei für ihren Einsatz – und kritisierte, dass die meisten Teilnehmer keine Maske trugen. „Das ist in Omikron-Zeiten unverantwortlich.“