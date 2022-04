Gefahrenstelle beseitigen mit Teilfreigabe der B67n

Gute Nachrichten für alle vom Stau geplagten Verkehrsteilnehmer im Bereich der Autobahnauffahrt und der Straße nach Coesfeld: Ende des Jahres - also gut vier Jahre nach dem ersten Spatenstich soll der erste Bauabschnitt fertig sein - und dann?

Was passiert mit dem ersten Bauabschnitt der B67n, wenn er voraussichtlich Ende des Jahres fertiggestellt ist? Bislang gebe es noch kein Signal aus der Politik, ob die insgesamt knapp 16 Kilometer lange Verbindungsstrecke zwischen Dülmen und Reken in einem Rutsch oder in Abschnitten freigegeben werden soll, betonte Projektleiter Philipp Feicke bei einem Ortstermin. Das Land hat sich dazu auf DZ-Anfrage nicht positioniert.

Feicke betonte, dass aktuell alles im Zeitplan ist. Trotz Corona und unerwarteter Wetterkapriolen. „Wir hätten uns mehr trockene Monate gewünscht.“ Allerdings sei derzeit nicht absehbar, ob sich der Krieg in der Ukraine negativ auf den Baufortschritt auswirkt. Wie weit die Arbeiten mittlerweile fortgeschritten sind, konnten die rund 20 Teilnehmer der Infoveranstaltung bei einem Drohnenflug sehen.

Straßen.NRW hat auf trockene Brunnen reagiert

Sie erfuhren zudem, welche Arbeiten aktuell anstehen. Zudem ging es bei diesem Baustellengespräch um die grundsätzliche Frage, wie sinnvoll die Millioneninvestition ist. Konkret wurde es beim Thema Grundwasser. Hier hat Straßen.NRW auf das Trockenfallen von Brunnen reagiert.

Was Straßen.NRW beim Thema Freigabe plant, wie es um die Wasserversorgung bestellt ist und weitere Infos zum Millionenprojekt gibt es in der Samstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.