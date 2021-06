Gedenkfeier statt Trauercafé

Dülmen. Zu einer Gedankfeier lädt das Team des Trauercafés am 3. November in das Hospiz ein

Dülmen. Am Sonntag, 3. November findet anstelle des Trauercafes eine Gedenkfeier für die verstorbenen Angehörigen der derzeitigen und ehemaligen Gäste statt und zwar im Hospiz Anna-Katharina in Dülmen, Am Schlossgarten 7. "Vielleicht kann diese Gedenkfeier Trost und Hoffnung für sie sein", so das Team des Trauercafés der ambulanten Hosizbewegung. Das Frühstück an diesem Sonntag im Trauercafe fällt aus. Beginn der Gedenkfeier ist um 10 Uhr.