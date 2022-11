Gedenken mit Ministerin und Schülern

In Dülmen findet in diesem Jahr die zentrale Gedenkfeier des Landes zum Volkstrauertag statt. Was genau geplant ist, haben jetzt die Veranstalter mitgeteilt. Hier sind die Infos.

Zum Auftakt der zentrale Gedenkfeier werden am Ehrenmal an der Realschule Kränze niedergelegt.

Die landesweite Veranstaltung zum Volkstrauertag findet in diesem Jahr in Dülmen statt: Vertreter der Landesregierung, des NRW-Landtages, des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Bundeswehr und der Stadt gedenken am Samstag, 12. November, der Opfer von Gewalt und Krieg.

Vorgesehen sind eine stille Kranzniederlegung, ein Empfang im Rathaus und eine zentrale Gedenkveranstaltung. Ergänzend finden in den Ortsteilen am Sonntag, 13. November, Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern statt.

Auftakt am Ehrenmal an der Realschule

Der landesweite Volkstrauertag beginnt am 12. November, um 15 Uhr am Mahnmal der Hermann-Leeser-Schule mit einer stillen Kranzniederlegung. Dem schließt sich ein Empfang für geladene Gäste im Rathaus an: Die Landesregierung vertritt dabei NRW-Familienministerin Josefine Paul. Sie und weiteren Ehrengäste wie Thomas Kutschaty und Rainer Schmeltzer tragen sich zudem in das Goldene Buch der Stadt ein.

Platz in der Kirche nur für geladene Gäste

Die zentrale Gedenkstunde ist um 16 Uhr in der St.-Viktor-Kirche. Die Musikschule sowie Schüler des Annette-Gymnasiums und der Hermann-Leeser-Schule sorgen für die Gestaltung. Mit Blick auf die rund 300 geladenen Gäste und Corona wird diese Veranstaltung in der Kirche nicht öffentlich sein, so eine Ankündigung.

Vom 7. bis 27. November ist in der Alten Sparkasse zu den Öffnungszeiten die Ausstellung „Krieg und Menschenrechte“ des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu sehen.