Gedenken für die Opfer der Pandemie

Kerzen und Blumen zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie können Dülmener noch in dieser Woche einschließlich dem Wochenende an dem kleinen Gedenkort am Rathaus entzünden und ablegen.

In den Ortsteilen stehen weiße Kerzen in den Kirchen. Sie wurden von den Ortsvorstehern von der großen Corona-Gedenkveranstaltung am vergangenen Freitag mitgebracht.

In Buldern und Hiddingsel war am Wochenende in den Gottesdiensten mit Musik und Worten an Opfer und Leidtragende der Pandemie erinnert worden.