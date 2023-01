Gaudi auf dem Spiekerplatz

Nach fünf Jahren Pause gibt es in diesem Jahr wieder ein Oktoberfest in Buldern. Der Kartenvorverkauf findet im April statt.

Oktoberfest in Buldern

Die Band "Wildwexxel" sorgt beim Oktoberfest in Buldern für Stimmung.

Nach fünf Jahren Pause wird am Samstag, 14. Oktober, wieder ein Oktoberfest auf dem Spiekerplatz in Buldern gefeiert. Einlass in das rund 1000 Quadratmeter große Zelt ist ab 17.30 Uhr.

Für die Verpflegung sorgen Festwirt Albert Fimpeler sowie „Maltes Imbiss“ aus Nottuln. Für die passende Musik sorgt die Band „Wildwexxel“.

Am Sonntag, 15. Oktober, gibt es einen ökumenischen Gottesdienst im Zelt, anschließend findet ein Frühschoppen statt. Hier sorgt DJ Markus Mast für die passende Musik.

Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 15. April, von 14 bis 18 Uhr in der Gaststätte Kentrup statt. Sitzplatzkarten kosten 18 Euro, Stehplatzkarten 15 Euro.