Gasverbrauch sinkt um bis zu 35 Prozent

In allen öffentlichen Gebäuden der Stadtverwaltung sank der Gasverbrauch deutlich. In den Verwaltungsgebäuden betrug die Einsparung 35 Prozent.

Die Stadtverwaltung Dülmen hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Gas verbraucht als noch 2021: Das ist das Ergebnis der jetzt vorliegenden Jahresendabrechnung. In allen öffentlichen Gebäuden sank der Verbrauch deutlich.

Besonders hoch waren die Einsparungen nach Angaben der Stadt selbst in den Verwaltungsgebäuden: Hier beträgt die Einsparung 35 Prozent. Erfasst wurden hierfür neben dem Rathaus auch die Dienststellen in der Overbergpassage, in der Alten Sparkasse sowie in der Heinrich-Leggewie-Straße auf dem ehemaligen Kasernengelände.

Die Stadt führt die Einsparungen neben der milden Witterung vor allem die eigenen Energiesparmaßnahmen zurück. Seit 1. September werden Räume in städtischen Gebäuden auf nur noch 19 Grad Celsius geheizt. Zudem wurden Durchlauferhitzer an Waschbecken außer Betrieb genommen und Mitarbeitende gezielt zum Thema Energieeffizienz geschult.

Bürgermeister dankt den Mitarbeitenden

„Ich freue mich sehr, dass diese Maßnahmen greifen und wir unseren Gasverbrauch so signifikant senken konnten. Mein großer Dank gilt allen Mitarbeitenden, die in den vergangenen Monaten die Maßnahmen mitgetragen und unterstützt haben, obwohl damit natürlich Unannehmlichkeiten im Arbeitsalltag verbunden sind“, sagt Bürgermeister Carsten Hövekamp.

In Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr einen Aufruf an Kommunen, Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger gerichtet, den Strom- und Gasverbrauch zu senken. Die seit September 2022 geltenden Energiesparverordnung ist zwischenzeitlich bis zum 15. April 2023 verlängert worden.