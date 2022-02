Ganz Rorup ist ohne Wasser

Dülmen

In ganz Rorup ist momentan die Trinkwasser-Versorgung ausgefallen. Grund ist ein Rohrbruch am Isfelder Weg. Wer jetzt Wasser benötigt, kann sich welches an einem Versorgungswagen am Kirchplatz abzapfen. Seit etwa 15.15 Uhr läuft die Versorgung wieder.

Von Kristina Kerstan