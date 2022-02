Der Fußweg um Bulderner See wird gesperrt.

Der Fußgängerweg am Bulderner See, eine der beliebtesten Spazierstrecken für viele Bulderaner, muss für etwa vier Wochen gesperrt werden. Und zwar ab dem kommenden Dienstag, 8. Februar.

Der Grund sind anstehende Tiefbauarbeiten, teilte die Stadt Dülmen mit. Das Abwasserwerk verlegt hier eine neue Druckrohrleitung.

Die Vollsperrung betrifft allerdings nicht den kompletten Rundweg, sondern „nur“ den um den östlichen Teil des Sees, also dem in Richtung Buldern, so die Verwaltung. Auch ein Zugang zum Rundweg vom Kindergarten oder Kreiseiche aus wird dann nicht mehr möglich sein, teilte die Stadt Dülmen mit.

Die Sperrung beginnt von der Abzweigung am Reitverein bis etwa zur Höhe der Halbinsel auf der anderen Seite des Sees. Die Brücke zur Halbinsel kann jedoch weiter passiert werden, ein Rundgang um die westliche Seehälfte bleibt damit möglich. Die Arbeiten sollen bis spätestens 11. März abgeschlossen sein, betont die Stadt.