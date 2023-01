Fußgänger: Bald zurück auf den Gehweg

Auch wenn die Fußgänger also bald wieder über den Bürgersteig in die Fußgängerzone gelangen, abgeschlossen sind die Arbeiten in der Marktstraße noch nicht. Im Frühjahr, wenn das Wetter wieder besser ist, werden sie fortgesetzt. Dann wird der Eingangsbereich zur Innenstadt an das neue Erscheinungsbild von Marktplatz und Umgebung angepasst. Bis zu den Ferien soll alles fertig sein.

An ein Ende gekommen sind die archäologischen Grabungen im einsA-Quartier mit Marktstraße, Markt- und Kirchplatz. Aber: Archäologische Grabungen in der Innenstadt wird es weiterhin geben - immer dann, wenn Tiefbauarbeiten anstehen. Die nächsten also auf dem Eichengrünplatz, bevor dieser Sicherheitspoller bekommt, so die Auskunft der Stadt.