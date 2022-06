Für neun Euro durch Deutschland

Einen richtigen Ansturm gab es am ersten Gültigkeitstag des 9-Euro-Tickets auf die Bahnen nicht. Gut gefüllt waren die Bahnsteige am Dülmener Bahnhof aber trotzdem. Was die Reisenden zur vergünstigten Fahrkarte sagen, erfragte die DZ.

Gegen 9.30 Uhr waren die Bahngleise in Dülmen gut gefüllt. Unter den Wartenden auch Reisende mit dem 9-Euro-Ticket.

Zunächst startete die Bahnfahrt ruhig. Denn: Großes Gedränge und Menschenmassen am Bahnhof bekam man am Mittwochmorgen zum Start des 9-Euro-Tickets in der Bahn nicht zu Gesicht.

Zumindest kein größeres Gedränge als sonst üblich - denn ohnehin ist der einstöckige RE42 immer gut gefüllt. Trotz hoher Auslastung ließ sich ein Sitzplatz aber schnell finden.

Am Bahnhof in Buldern war morgens wenig los

Im Zug selbst schien niemand wirklich in Urlaubslaune. Ein, zwei Menschen nahmen mit Koffern oder größeren Rucksäcken Platz. Der Großteil der Reisenden schien aber auf den Weg in die Uni oder zur Arbeit zu sein.

In Buldern angekommen, bestätigte sich mein erster Eindruck zunächst: Um 9.08 Uhr war keine Menschenseele am Bahnhof zu sehen, er schien wie leer gefegt.

Doch circa fünf Minuten später kam ein Ehepaar zum Gleis hoch - in der Hand ein Koffer. Sylvia und Markus Nieborg waren aber nicht mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs. Sie waren auf dem Weg zum Flughafen, in den langersehnten Urlaub.

Die Nieborgs verzichten auf das 9-Euro-Ticket

„Wir wohnen in Hiddingsel, da ist es schwer mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren“, sagte Markus Nieborg. Deshalb schafften sich die Beiden kein 9-Euro-Ticket an. Um mit dem Zug zum Flughafen Düsseldorf zu kommen, benötigten die zwei ein Auto. Denn mit dem Zug weiter konnten sie erst ab Buldern oder Dülmen.

„Zur Arbeit nach Dülmen fahre ich aber immer mit dem Fahrrad“, so Sylvia Nieborg. Und das auch schon, bevor die Spritpreise in die Höhe schossen: „Mit Blick auf die Preise achtet man aber natürlich noch mal mehr darauf, das Rad zu nutzen“, sagt sie.

Am Dülmener Bahnhof war hingegen mehr los. Wie es hier aussah und was die Bahnfahrer noch zu sagen hatten, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.