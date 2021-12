Funkelnder Korso der Hoffnung

„Der Weihnachtsmann!“, rief ein kleines Mädchen entzückt, als es den Mann mit rotem Mantel und weißem Bart im Trecker-Korso der Landwirte aus Dülmen und Umgebung entdeckte. Tatsächlich gab es gleich mehrere Weihnachtsmänner, die in dem blinkenden und funkelnden Lindwurm mitfuhren, der sich Sonntagabend durch Dülmens Straßen schlängelte und überall große Freude hervorrief.

Große und kleine, junge und alte Dülmener, Familien, Paare und Einzelpersonen waren auf den Beinen, um sich den Anblick nicht entgehen zu lassen. „Frohe Weihnachten!“, riefen sie oder winkten den Fahrern und ihren Begleitern in den Traktoren zu.

Die Landwirte hatten sich einiges einfallen lassen, um ihre nüchternen Arbeitsmaschinen in Gefährte zu verwandeln, die einem Weihnachtsmann würdig waren. Jede Menge Lichterketten und blinkender Lichter, aber auch Tannenbäume, Weihnachtsmann-Puppen und Musik kamen zum Einsatz.

Der Korso „Ein Funken Hoffnung“ will den Zuschauern Mut machen in Corona-Zeiten und durch Spenden den Menschen in den Flutgebieten an der Ahr helfen. Wer am Abend nicht vor Ort dabei sein konnte, konnte sich den Korso im Internet anschauen - als Livestream von Lokal-at-Home.