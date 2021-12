Fünf neue Corona-Fälle, 13 Genesungen

Zahlen in der Stadt und dem Kreis gehen weiter zurück

Dülmen

Weiter leicht nach unten geht es mit den Corona-Zahlen in Dülmen und dem Kreis Coesfeld. So überstiegen die Genesungen die Zahl der neuen Fälle am Dienstag deutlich. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sank.

Von Kristina Kerstan