Führungsteam ist jetzt komplett

Qualifizierte Bewerber auf drei Führungspositionen bei der Heilig-Geist-Stiftung gab es einige. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass die Bewerber zur Philosophie des Hauses passen“, betont Stephan Chilla, sozial-pflegerischer Vorstand der Heilig-Geist-Stiftung. Und so konnte die Stiftung nun den neuen kaufmännischen Vorstand Thorsten Pieper sowie die neue Einrichtungsleiterin des Heilig-Geist-Stiftes Andrea Kielmann und den Pflegedienstleiter Peter Florin vorstellen.

Thorsten Pieper übernimmt den Posten des kaufmännischen Vorstandes von Ulrich Scheer, der zum Jahresende in den Ruhestand geht, und bildet gemeinsam mit Stephan Chilla den Vorstand. „Wir haben uns bewusst für eine Übergangszeit entschieden und die Stelle frühzeitig ausgeschrieben“, berichtet Markus Brambrink, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung.

Pieper, der in Merfeld aufgewachsen ist und in Buldern wohnt, kehrt nun auch beruflich in seine Heimat zurück. „Es waren tolle Gespräche mit dem Kuratorium, und der Schritt ist mit leicht gefallen“, so der 48-Jährige. Pieper studierte Betriebswirtschaftlehre in Münster und war anschließend bei einer Prüfungsgesellschaft sowie im Controlling von Krankenhäusern mit angeschlossenen Altenpflegeeinrichtungen tätig.

Vakante Stellen sind wieder besetzt

Das Heilig-Geist-Stift in Dülmen wird seit dem 1. Juli von Andrea Kielmann geleitet. Die 52-Jährige absolvierte eine Ausbildung zur Krankenschwester, studierte in Osnabrück Pflegemanagement und war in verschiedenen Stationen in der Altenpflege tätig. Nach einer Zwischenstation in der Beratung kehrte sie in die Pflege zurück. „Ich wollte wieder selber gestalten“, so Kielmann. Über das Angebot der Heilig-Geist-Stiftung habe sie sich sehr gefreut.

Die Pflegedienstleitung hat seit dem 1. Juli Peter Florin inne. Der 53-Jährige ist seit 2003 in der Pflege, war zuvor 16 Jahre im Bergbau aktiv. Anschließend machte er eine Umschulung und war seither in verschiedenen Positionen in der Pflege tätig. Unter anderem auch zwei Jahre als Leiter einer Einrichtung.