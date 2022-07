Frühstücken - aber fair

Noch bis 13 Uhr am heutigen Freitag lädt der Eine-Welt-Laden am Westring zum Frühstück mit fair gehandelten Produkten ein.

Eine kleine Pause mit fair gehandelten Getränken und Häppchen legte dieses Damen-Trio beim Eine-Welt-Laden ein. Elvira Lipp (r.) vom Team des Eine-Welt-Ladens bot nicht nur Leckeres an, sondern konnte auch über Herkunft und Hintergründe informieren.

Ein Stand auf dem Wochenmarkt wie in der Vergangenheit hätte dem Team des Eine-Welt-Ladens wohl etwas mehr Laufkundschaft gebracht. Aber auch der Standort am Westring direkt am Laden hatte seine Vorteile: Dort war es besonders lauschig.

Wer am Westring eine kleinen Frühstückspause mit fair gehandelten Produkten einlegte, konnte entspannen und in Ruhe alles genießen. Außerdem gab es Informationen über Produkte und die Arbeit des Eine-Welt-Ladens. Hatte es geschmeckt, konnte man direkt im Laden einkaufen für das faire Frühstück daheim.