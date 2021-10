Fröbel-Kita zieht im November um

Der Umzugstermin steht: Am 18./19. November wird die Fröbel-Kita in ihr neues Gebäude hinter der Grundschule Dernekamp ziehen. Es ist die größte Kita im Stadtgebiet.

Die Arbeiten an Neubau oder Erweiterungen der Kindertageseinrichtungen (Kitas) in Dülmen und den Ortsteilen gehen zügig voran. Die DZ sah sich bei einer kleinen Rundtour die Fortschritte an.

An der Fröbel-Kita im Dernekamp stehen bis zum Umzug nur noch Restarbeiten an.

Die Kita St. Agatha in Rorup soll im nächsten Monat teilweise bezogen werden.

In der Kita St. Mauritius Hausdülmen werden die neuen Räume Anfang nächsten Jahres belegt.

Die Kita St. Antonius nimmt im August den Betrieb in ihrem neuen Gebäude im vo-Galen-Park auf.

Ausführliche Berichterstattung in der Mittwochsausgabe der DZ.