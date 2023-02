Frische Ware im Herzen der Stadt

Die Markthändler freuen sich über die Rückkehr zum Rathaus. Gleichzeitig empfinden sie den Standort an der Coesfelder Straße aber als guten Ausweichort. Die Kunden sind allerdings geteilter Meinung darüber, welcher Standort besser ist.

Kundin Jasmin Fischer (r.) kaufte am Freitag unter anderem Obst und Gemüse am Stand von Händlerin Ilona Heyden ein.

Der neue - oder eigentlich alte - Standort des Wochenmarktes kommt an. Gut besucht waren die Stände nach Händler-Angaben bereits bei der Rückkehr am Dienstag, noch voller ist es am Freitag.

Markt-Sprecher Lars Düpmann freut sich, dass „alles wieder beim Alten“ ist. Und damit spricht er nicht nur vom Standort. Auch die Nachfrage sei genauso hoch, wie zuletzt vor drei Jahren auf dem Marktplatz.

Markt-Sprecher sieht am neuen Standort keine Nachteile

„Hier ist es einfach gemütlicher“, sagt er zur Rathaus-Kulisse. Die Händler hätten hier die Chance, enger beinander zu stehen. Und vor allem sei der Marktplatz frequentierter. Nachteile durch den Umzug sieht er keine. Aber auch mit dem vorherigen Standort an der Coesfelder Straße war der Markt-Sprecher nicht unzufrieden. „Es ist ein super Ausweichplatz“, so Düpmann.

Dem kann Manuel Große Brintrup von der gleichnamigen Gärtnerei nur zustimmen. Der Verkauf auf der Coesfelder Straße sei super gelaufen, aber vor dem Rathaus sei es dann doch familiärer.

Kunden sind geteilter Meinung

Und die Kunden? Die sind geteilter Meinung. „Es ist viel schöner hier“, sagt Annegret Tasche zur Rathaus-Kulisse. Der Markt sei viel kompakter und gemütlicher. Auch Besucher Paul Wardemann hält den Marktplatz geeigneter für den Wochenmarkt als die Coesfelder Straße.

Anders sehen das die Freundinnen Jasmin Fischer und Desiree Bertelsbeck. Gefallen hat dem Duo der Ausweich-Standort Coesfelder Straße besser. „Dort konnte man einmal die Straße hochschauen und hatte einen besseren Überblick“, begründet Bertelsbeck.