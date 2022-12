Freude und schöne Momente verschenkt

„Die Bewohner sind richtig glücklich und freuen sich schon auf euch“, begrüßte Andrea Kielmann am Nachmittag des Heiligen Abends neun Mitglieder der Stadtkapelle im Heilig-Geist-Stift, um dann mit ihnen durch neun Gruppen zu gehen und die Bewohner mit weihnachtlichen Melodien zu erfreuen.

„Was dürfen wir denn für Sie spielen, was möchten Sie gerne singen“, munterten die Musiker die an weihnachtlich gedeckten Tischen wartenden Bewohner auf, um sie dann mit den bekanntesten Winterweisen und Weihnachtsliedern zu beglücken.

Gerührt von der festlichen Atmosphäre dankten diese wie auch die Zuhörer an den weiteren fünf Stationen am Evangelischen Altenhilfezentrum im Schlosspark, in der Dahlienstraße, im Hospiz Anna Katharina sowie im Musikerviertel und in der Sebastian-Bach-Straße der Stadtkapelle. Verzichtet wurde allerdings auf das öffentliche Konzert in der Krankenhauskapelle.