Freie Zeit und Lesen ohne Ende

Anna Lena Bagert von der Stadtbücherei denkt jetzt schon an den Sommer: Sie bereitet den Sommerleseclub vor.

Sommerleseclub, das heißt Sommerferien plus Lesen ohne Ende. Die Bücherei deckt sich dafür mit SLC-Lektüre ein, also besonders interessanten Büchern. Aber wie immer gilt: Die Teilnehmer dürfen lesen, was ihnen Spaß macht.

Für jedes gelesene Buch gibt‘s einen Stempel im Logbuch. Ob jemand das Buch gelesen hat, wird in einem kleinen Interview erfragt, die eine Mitarbeiterin der Stadtbücherei bei der Rückgabe führt. Es ist aber keine Prüfung, sondern eher ein Gespräch unter Bücherfreunden.

Kreativwerkstatt und Zeitungsworkshop

Außer Lektüre gibt‘s beim Sommerleseclub auch Veranstaltungen. Zum Beispiel eine Kreativwerkstatt. Oder den SLC-Zeitungsworkshop, den die Stadtbücherei zusammen mit der Dülmener Zeitung anbietet. Der findet am 2. August, 11 bis 13.30 Uhr, in der Stadtbücherei statt. So viel kann schon verraten werden: Die jungen Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten werden dann eine richtige Pressekonferenz besuchen.

Der Zeitungsworkshop richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren. Aber beim SLC mitlesen dürfen alle - vom Kita-Kind bis zur Seniorin. Da ist es fast ein bisschen schade, dass der Sommer noch so fern ist.