Symbolische Trauung auf dem Festival

Am 24. September steigt im düb wieder das Last Chance To Dance Festival. Und dieses Mal haben die Besucher sogar erstmalig die Möglichkeit sich das Ja-Wort zu geben. Auch für Kinder gibt es zudem einige Beschäftigungsmöglichkeiten.

Am 24. September wird das Schwimmbad wieder zur Festivallocation umgebaut. Denn dann findet im düb das Last Chance To Dance (LCTD) Festival statt.

Auf den zwei acht mal sechs Meter großen Bühnen werden vor allem lokale Bands beim Publikum für ausgelassene Stimmung sorgen. Dabei sein werden etwa die Gruppen Death by Exile, Brain Drain oder Metzer 58. Als Mainact wird Slime auftreten.

„Jede Band hat seine Daseinsberechtigung, ist toll und wurde lange diskutiert“, sagt Alexandra Boldt von der Neuen Spinnerei. Das Planungsteam profitierte teils von den Kontakten zu verschiedenen Künstlern. Ob durch ihre eigene Aktivität in einer Band oder ihren letzten Festivalbesuch. „Kennt man einen, kennt man gefühlt alle“, so Boldt.

In diesem Jahr erwartet die Zuschauer neben guter Musik auch wieder einiges Drumherum. Es locken ein Sackhüpf-Wettbewerb und eine Spielecke für die Kleinen. Zum ersten Mal werden die Besucher auch die Chance haben, sich in der kleinen Kapelle symbolisch „das Ja-Wort zu geben.“

