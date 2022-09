Freibadsaison im düb endet in wenigen Tagen

Es lässt sich nicht leugnen, das Wetter geht nun in den Herbst über. Das Freibad im düb schließt daher zum 25. September seine Pforten. Auch wenn es draußen ungemütlich wird, hat das düb seinen Besuchern Einiges zu bieten.

Geschäftsführer Burkhard Demes hat in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gäste im Freibad begrüßen können, in wenigen Tagen endet die Freibadsaison.

Ob RöhrenRutsche im Johnny düb Abenteuerland, das KidsGym, NatursteinGrotte und ErlebnisBecken im dübFun oder Entspannung pur in der PanoramaSchwitzStube, dem SalzRelaxHaus oder dem RuheHaus mit KaminLounge des dübRelax -hier findet jeder Gast etwas passendes.

Zum Start in die Saunasaison sind alle Gäste eingeladen am Tag der Sauna, 25. September, einen ganzen Tag unter dem Motto: Sauna ein gesundes Vergnügen, die Annehmlichkeiten des Saunabadens zu erleben.

Aufgrund der diesjährigen Kulturveranstaltung Last Chance to Dance öffnet das düb am Samsgtag, 24. September, ausnahmsweise nur von 9 bis 12 Uhr seine Türen. Danach bleiben alle Bereiche geschlossen. Der Kursbetrieb ist nicht von der Schließung betroffen.

Ab 13.30 Uhr öffnet die Tageskasse zur Veranstaltung LCTD. Resttickets sind noch an der Kasse zum Preis von 20 Euro erhältlich. Weitere Informationen unter www.last-chance-to-dance.de