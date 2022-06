Frauen dürfen ab sofort mitschießen

Gleich zwei Veranstaltungen standen bei den Daldruper Schützen auf dem Programm. Bei der Generalversammlung wurde ein neuer Vorsitzender gewählt und Frauen können nun Mitglieder des Vereins werden. Am Tag nach der Versammlung wurde das Sommerfest gefeiert.

Seine erste Aufgabe sollte nicht lange auf ihn warten: Gut 24 Stunden nach seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der Daldruper Schützen stand für Michael Denter schon das Sommerfest an - das mit so einigen Herausforderungen aufwartete.

Denter war im Vorfeld des Festes bei der Generalversammlung der Schützen zum Nachfolger von Martin Heitmann gewählt worden. Dieser hatte, wie geplant, nicht mehr als Vorsitzender kandidiert, um das Amt an die nächste Generation weiterzugeben. Als stellvertretender Vorsitzender gehört Heitmann jedoch weiterhin dem Vorstand an. Zu dem gehören daneben die Beisitzer Rainer Uckelmann, Daniel Lütke-Daldrup und Matthias Schulze-Icking. Die Führung der Kasse übernimmt Stefan Hegemann. Heino Wünnemann schied altersbedingt aus.

Frauen können Vereinsmitglied werden

Die Versammlung beschloss zudem, dass Frauen ab sofort Mitglied mit allen Rechten und Pflichten im Schützenverein dabei sein können. Die Damen begrüßten diese Entscheidung, die schon längst fällig gewesen war. Außerdem beschlossen die Schützen, dass der Mitgliederbeitrag, der immer im Jahr des Schützenfestes eingesammelt wird, erst 2023 bei dem nächsten Schützenfest bezahlt werden muss. Im vergangenen Jahr hatten die Daldruper wegen der Pandemie nicht feiern können.

Sommerfest der Schützen Daldrup 2022 Auf dem Hof Hegemann feierten die Daldruper Schützen ihr Sommerfest. Foto: Ulla Bönig

Einen Tag später fand dann auf dem Hof Hegemann das traditionelle Sommerfest statt- und der neute Vorsitzende musste sofort einige nicht vorhersehbare Aufgaben lösen. Denn der amtierende König Benedikt Nagel fiel krankheitsbedingt aus, und auch der gebuchte DJ sagte am Morgen wegen einer Erkrankung ab. Doch Königin Nicole Hegemann, die Ehrenpaar Tina Nagel und Stefan Hegemann sowie Marita Nagel und Clemens Nagel waren natürlich anwesend. Ebenso Mundschenk Jonas Wünnemann, der extra aus Österreich, wo er arbeitet, angereist war, um bei dem Sommerfest der Daldruper Schützen dabei sein zu können.

Daneben begrüßte Michael Denter an der Seite von Martin Heitmann die Abordnungen der Nachbarschaftsvereine und bedankte sich bei allen für ihr Kommen. Sein besonderer Dank ging an den DJ, der so kurzfristig eingesprungen war. Den Tanz eröffnete dann Nicole und Stefan Hegemann, passend mit dem Lied „Jetzt oder nie“ von Helene Fischer.