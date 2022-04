Französischer Abend mit Wein und Chansons

Einen „Französischen Abend“ mit Chansons und Wein in der Alten Sparkasse plant das Partnerschaftskomitee Dülmen. Auch sonst gibt es von dem Verein, der sich um den Austausch mit Dülmens französischer Partnerstadt Charleville-Mézières bemüht, Neuigkeiten.

Zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Partnerschaftskomitees Dülmen e.V. in der Alten Sparkasse. Einstimmig wählten sie Eva Vasmer als neue Vorsitzende des Komitees. Sie übernimmt das Amt von Christoph Brüning.

Brüning hatte sich seit 2014 für die Gründung und weitere Entwicklung des Vereins engagiert und stellte seinen Posten nun aus beruflichen Gründen zur Verfügung. Einstimmig wiedergewählt wurden Georg Nockemann als zweiter Vorsitzender und Dr. Annekatrin Nothdurft als Schriftführerin.

Im Namen aller Komiteemitglieder bedankte sich Eva Vasmer bei Christoph Brüning für seine langjährige Arbeit als Vorsitzender: „Du warst uns ein hervorragender Präsident, hast den Kontakt nach Frankreich gehalten und Dich für alle Anliegen und Projekte sehr engagiert.“

Um Dülmens französische Partnerstadt Charleville-Mézières bekannter zu machen und den Austausch zu fördern, hat der Verein für das laufende Jahr verschiedene Projekte und Veranstaltungen geplant: Neben einer Foto-Ausstellung über Charleville-Mézières in der Dülmener Innenstadt wird es am Samstag, 18. Juni, erneut einen „Französischen Abend“ mit Chansons und Wein in der Alten Sparkasse geben.

Eine Teilnahme am Abendmarkt ist ebenso geplant wie eine Wochenend-Fahrt des Komitees nach Charleville-Mézières, wo sich die Mitglieder mit dem dortigen Partnerschaftskomitee austauschen möchten. Wichtigstes Thema: Das 60-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft im kommenden Jahr.

Neue Mitglieder sind im Partnerschaftskomitee Dülmen e.V. jederzeit willkommen. Nähere Informationen gibt es unter www.duelmen.de/pako.html