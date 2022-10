Flucht beendet: Polizei fasst 28-Jährigen

Mit einem spektakulären Sprung vom Dach begann dieFlucht, am Donnerstagabend endete sie mit einer Festnahme: Die Polizei hat in Dülmen einen 28-Jährigen gefasst - und zwar an seiner Wohnanschrift.

Festnahme an seiner Wohnanschrift

Der 28-jährige Dülmener, der sich am Dienstag bei einer spektakulären Aktion inklusive Sprung vom Dach einem Gerichtstermin entzogen hatte (DZ berichtete), ist gefasst. Der Mann sei am Donnerstagabend von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen worden, teilte eine Polizeisprecherin auf DZ-Anfrage hin mit.

Nach seiner Flucht am Dienstag war Haftbefehl gegen den Dülmener erlassen worden, er befindet sich daher derzeit in Haft. Und zwar erst einmal bis zum kommenden Dienstag.

Haft erst einmal bis Dienstag

An dem Tag wird der durch seine Flucht verschobene Prozess am Amtsgericht Dülmen nachgeholt, wo sich der 28-Jährige, der bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden ist, wegen sexueller Nötigung verantworten muss. Am Dienstag wird der Richter dann auch entscheiden, wie es mit dem Dülmener weitergeht.