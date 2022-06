Flexibel vorsorgen

Der individuellen und bedarfsgerechten privaten Vermögensaufstellung kommt gerade heute eine wichtige Bedeutung zu. Dazu bietet sich eine Kombination des klassischen Vorsorgegedankens der Lebens- beziehungsweise Rentenversicherung mit einem modernen Anlagekonzept an, das verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten in der Anlagestrategie und in der Verfügbarkeit bietet.

Neben dem üblichen Versicherungsgedanken steht ein individuelles Vermögensmanagement kombiniert mit den steuerlichen Vorteilen einer Lebensversicherung im Vordergrund. Wer eine zeitgemäße Altersvorsorge oder Vermögensanlage sucht und langfristig von den Ertragschancen der Kapitalmärkte profitieren möchte, für den ist die passende Lösung eine fondsgebundene Rentenversicherung. Sie ist eine Geldanlage mit viel Gestaltungsfreiraum, denn die Anlagestrategie wählt man selbst aus. Durch die Fondsanlage profitieren Versicherte langfristig von den Renditechancen der Aktienmärkte. Ändert sich die Lebenssituation, kann die Anlagestrategie entsprechend angepasst werden. Auch sind Zuzahlungen und Kapitalentnahmen möglich.

Mit Beginn des Rentenalters hat man die Wahl zwischen einer garantierten lebenslangen monatlichen Rente oder einer einmaligen Auszahlung des Kapitals. Auch eine Kombination aus beidem ist möglich. Das Vorsorge-Konzept bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Für die Fondsauswahl stehen viele Fonds mit Investment-Schwerpunkten aus unterschiedlichen Themenbereichen und gemanagte Anlagestrategien zur Verfügung. Ein entsprechendes Vorsorge-Konzept bietet Lösungen unter anderem zu Fragen zum Vermögenserhalt oder -ausbau unter Einbeziehung einer möglichst hohen Anlagerendite oder auch zur Optimierung der Steuerlast.

Bereits ab 25 Euro im Monat lässt sich chancenorientiert Kapital aufbauen oder auch ein einmaliger Betrag anlegen. Vor der Entscheidung steht eine umfassende persönliche Beratung, in der das Konzept ausführlich vorgestellt wird und gemeinsam individuelle Möglichkeiten für einen effektiven Vermögensaufbau in der Zukunftsvorsorge entworfen werden.