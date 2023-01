Fleißige Pfadfinder entsorgen Weihnachtsbäume

Mehr als 170 Helfer waren bei der Weihnachtsbaumaktion in Dülmen-Mitte und Hausdülmen im Einsatz. Wetterfest bekleidet und mit Spendendose in der Hand gingen die Pfadfinder von Haustür zu Haustür und sammelten für die Jugendarbeit.

Mehr als 170 Helfer waren bei der diesjährigen Weihnachtsbaumaktion in Dülmen-Mitte und Hausdülmen im Einsatz. Am Freitag, und Samstag zogen die Pfadfinder vom Stamm Heilig Kreuz, einem der größten reinen Jungenstämme in Deutschland, wieder in ihre traditionellen Sammelbezirke. Während die 16- bis 21- jährigen Rover die Bäume aus den kleineren Nebenstraßen an größere Sammelpunkte zogen, waren einige Leiter mit insgesamt vier Traktoren unterwegs und wuchteten die ausgedienten Tannen und Fichten auf Anhänger.

An drei Orten im Stadtgebiet wurden die Bäume abgekippt: am Sportzentrum Süd und auf dem Parkplatz des düb zur Verwertung durch Remondis sowie ein kleiner Teil auch auf dem Pfadfinderplatz im Dernekamp, wo am Ostersonntag wieder das Osterfeuer der Gemeinde Heilig Kreuz stattfindet. Für die Spendensammlung im Rahmen der Weihnachtsbaumaktion waren die jüngeren Pfadfinder zuständig. Wetterfest bekleidet und mit Spendendose in der Hand gingen die Pfadfinder von Haustür zu Haustür.

Die Einnahmen fließen in die Jugendarbeit des Stammes, vor allem ins 17-tägige Sommerzeltlager. „Wir bedanken uns bei allen Dülmenerinnen und Dülmenern, die uns mit ihrer Spende unterstützen“, sagt Organisator Marcel Nosthoff.

Einige Menschen gaben den Kindern auch eine Süßigkeit mit auf den Weg – das steigerte die Motivation vor allem am sehr regnerischen Samstag. An diesem Tag fuhren zudem von Leitern und Unterstützern des Stammes besetzte „Kakaomobile“ zu den einzelnen Sammelgruppen, die neben warmen Getränken auch Hot Dogs an Bord hatten. Am Samstagnachmittag waren alle Bezirke geschafft und die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer genossen erst einmal eine verdiente warme Dusche.