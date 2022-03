Firmenfahrzeuge aufgebrochen

In drei Fällen brachen Unbekannte in Hiddingsel Firmenfahrzeuge auf. Aus diesen stahlen sie Werkzeuge. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Mehrere aufgebrochene Firmenfahrzeuge beschäftigten die Polizei in den Morgenstunden des Freitags in Hiddingsel. Am Brookweg brachen Unbekannte gleich zwei Firmenfahrzeuge auf. Ein weiterer Transporter wurde am Pastorenkamp aufgebrochen.

In allen Fällen stahlen die bislang unbekannten Täter Werkzeuge aus den Fahrzeugen, teilte die Polizei mit. Sie geht dabei von einem Tatzusammenhang aus.

Gegen 9.30 Uhr erhielten die Polizisten einen erneuten Einsatz in Hiddingsel. Hier hatte ein Zeuge aufgebrochene Werkzeugkisten in der Bauerschaft Feldmark aufgefunden. Auch hier wird geprüft, ob es sich um die Kisten der zuvor gestohlenen Werkzeuge handelt, so die Mitteilung.

Weiterhin prüft die Polizei den Zusammenhang zu zwei weiteren Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen in der Nacht zum Freitag in Nottuln.

Zeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Tel. 02594/7930.