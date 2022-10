Finiglas - alles außer gewöhnlich

Der 35-jährige Vater Mehdi Talgouz hat zum 1. August seine Ausbildung bei Finiglas begonnen. Und die ist keine Ausbildung wie jede andere. Angesichts der wenigen Betriebe, die Glasbearbeitung wie bei Finiglas betreiben, gibt es bundesweit so etwa nur zwei Berufsschulen.

Ganz langsam lassen die beiden Männer die Scheibe herab, korrigieren die Position Millimeter um Millimeter bis das gebogene Glas exakt auf der zweiten Scheibe liegt und fixiert werden kann.

Erst danach verlässt Mehdi Talgouz seinen Arbeitsplatz bei Finiglas für ein Gespräch mit Frank Thiemann, Vorsitzender Geschäftsführung der Arbeitsagentur Coesfeld. Mit dabei ist Christian Mersmann, Assistent der Geschäftsführung und Ausbildungskoordinator der Glas-Veredelungs GmbH.

Ausbildung hat einen hohen Stellenwert

Ausbildung hat traditionell beim Unternehmen mit Sitz am Wierlings Hook 5 einen hohen Stellenwert. „Wir versuchen, so unsere künftigen Mitarbeiter zu gewinnen“, sagt Christian Mersmann. Und räumt ein, dass auch gewisser Zwang dahinter steckt. Glasbearbeitung wie bei Finiglas ist in der Region nicht weit verbreitet.

Dazu kommt, dass die Arbeiten durchaus als besonders bezeichnet werden dürfen. Entsprechend „speziell“ sei die dreijährige Ausbildung zum Flachglastechnologen. Angesichts der wenigen Betriebe gibt es bundesweit nur zwei Berufsschulen - in Rheinbach (in der Nähe von Bonn) und in Bayern.

Mit 35 Jahren in die Lehre

Während andere Firmen über Fachkräftemangel und fehlende Azubis klagen, geht Finiglas auch einen nicht immer ganz einfachen Weg. Menschen mit Migrationshintergrund und nicht perfekten Deutschkenntnissen sind hier willkommen.

Ob Mehdi Talgouz bei vielen anderen Firmen untergekommen wäre, sei zumindest dahingestellt. Talgouz, der am 1. August seine Ausbildung begonnen hat, ist „bereits“ 35 Jahre und Vater einer fünfjährigen Tochter.

