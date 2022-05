Finanztipp: Das Vermögen verteilen

Lange Zeit war Inflation kein Thema. Doch schon vor der russischen Militäroperation in der Ukraine beschäftigten steigende Preise die Deutschen ebenso wie die Kapitalmärkte.

Energie, Nahrungsmittel, Dienstleistungen - vieles wurde in den letzten Monaten deutlich teurer. Dies spüren die Menschen immer mehr in ihrem Geldbeutel. Doch die wieder aufkeimende Inflation belastet nicht nur das Haushaltsbudget der Menschen in Deutschland.Betroffen sind auch die Geldanlage und der langfristige Vermögensaufbau.

„Wenn die Inflationsrate höher ist als die für das angelegte Vermögen erzielten nominalen Zinsen, sinkt der reale Wert des Vermögens“, erklärt Martina Laffer, Privatkundenbetreuerin bei der Volksbank Nottuln, und macht dies an einem vereinfachten Beispiel deutlich: „Wer 10.000 Euro zu 0,5 Prozent Zinsen jährlich und bei einer Inflationsrate von vier Prozent angelegt hat, der hat nach einem Jahr einen Vermögensverlust von 350 Euro beziehungsweise 3,5 Prozent erlitten.“

„Dies ist zwar ein willkürliches Beispiel - tatsächlich sparen aber viele Menschen falsch“, sagt Martina Laffer weiter. „Sie lassen ihr Geld trotz anhaltend negativer Realzinsen weiter in großen Teilen etwa als Bargeld und Sichteinlagen ungenutzt auf Bankkonten liegen.“

Vermögen auf unterschiedliche Anlageklassen verteilen

Das habe langfristig negative Folgen für das Vermögen dieser Haushalte. Mit zeitgemäßen Geldanlagen müsse dies jedoch nicht sein. Wer das Vermögen gut auf unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, Immobilien und auch Gold verteilt, eröffnet sich zum einen mehr Chancen auf Erträge.

Zum anderen sorgt eine breite Aufstellung für mehr Stabilität und eine Streuung des Risikos. Sparer sollten sich bei ihrer Bank beraten lassen, wie ihre Geldanlagen angesichts höherer Inflation gut aufgehoben sind.